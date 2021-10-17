成龍盃籃球｜教大開季首戰不敵浸大　趙汝愷試煉完畢重新出發

成龍盃籃球周日（17日）假屯門圓玄學院陳國超興德小學籃球場上演男子組初賽。上屆大專盃冠軍浸會大學首仗對上教育大學，終以39：32取勝。

新學年，教大牌面上比去年略遜，卻有新人挺身而出頂上主力控球一角，獨取11分，對曾經迷失的趙汝愷而言，是試煉的成果。



男子組初賽和周六的女子組初賽一樣，場地定於小學籃球場，場地大小及籃框的規格有別正式籃球場，籃框柱僅僅由兩張軟墊包覆作保護，各隊表現明顯受制於場地而顯得小心翼翼，外圍起手受限於因籃框的高度和籃板的反彈；攻入籃底，防守則會因球場較小而收得更窄，兩隊共10位男生上場，空間顯得更少。

浸大劉俊鴻可算是唯一一個能適應到而外圍起手保持準繩的球員，全場攻入22分，第二節就射入3球三分。（張倩儀攝）

一連兩天，浸大劉俊鴻可算是唯一一個能適應到而外圍起手保持準繩的球員，全場攻入22分，第二節就射入3球三分，浸大也因而佔得上風。教大主力攻入籃底，由文俊浩、李瑜豐和邱廣華在內線發力，加上趙汝愷的快攻，一度咬緊至3分差距。但下半場教大失誤多，浸大打出一波8：2攻勢，終以39：32勝出。

雖然教大未能取得開門紅，但氣氛仍比去年大專盃期間好。「我不要『要求』，我要『溝通』，進攻你們可以溝通，不要要求隊友做甚麼；防守則可以（要求），因為一人做錯，全隊受罪。」暫代主教練楊仲翹如是說，他希望改善去年影響球隊表現的風氣。

暫代主教練楊仲翹如是說，他希望改善去年影響球隊表現的風氣。（張倩儀攝）

趙汝愷，去年剛由嶺南大學轉入教大，出場時間少得可憐。（張倩儀攝）

雖然去屆教大的人腳被看高一線，身形、高度、速度和位置都「齊腳」，但失落大專盃，很大部分是因為隊內氣氛和關係。「上年，可能疫情關係，沒有夾波就開季，就是『唔夾』。」趙汝愷，去年剛由嶺南大學轉入教大，出場時間少得可憐，在板櫈上白白看着球隊落敗。

「我想，去年是心態的試煉。」他笑說。

由一個可以落場近40分鐘的嶺大主力，變成上陣時間只有半節的教大後備，阿愷苦笑說沒有想過。「以前打三號位，轉過來，教練要我控球，因為不習慣所以很少上場。」因此，後來阿愷一有機會就會找教練宗銘達「偷師」，慢慢建立擔任控球的信心。

由一個可以落場近40分鐘的嶺大主力，變成上陣時間只有半節的教大後備，阿愷苦笑說沒有想過。（張倩儀攝）

想教大成為一支團結的球隊。（張倩儀攝）

男子組初賽精華：

+ 71

「沒有怨言？」我問。

「有。」他笑道，「點解阿sir唔出我，我又不是打得差；點解咁少，我是不是不值這個出場時間呢？」想着想着，表現愈來愈頹，想不通，一邊鑽牛角尖也不是辦法。「想出場的唯一方法就是再打好一點。」走出低潮，唯一出路也是只有自己開竅醒覺。

眼見今年人腳和去年有差別，自己或許有機會擔正，就更想用實力證明：「跟自己說要擔起更多的責任。」所以今場的11分，是他一個新的起點，「不去想輸贏，享受賽事，最想教大成為一支真正團結的球隊。」

球隊氣氛相當重要。（張倩儀攝）