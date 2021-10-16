成龍盃籃球｜港大女籃易帥呂楚威接任　由公式變意識的改革

大專成龍盃籃球邀請賽停擺兩年後重開，惟上星期因颱風再延期，今日（16日）終於舉行女子組初賽，移師屯門圓玄學院陳國超興德小學籃球場開賽。

踏入新球季，不少球隊都有全新面貌，香港大學女籃更有新帥上任。經歷翁金驊離任、周迎堅短暫接手，最後落實由呂楚威執教。



港大女籃首戰硬撼大專盃三連霸的理工大學，但球季剛開，兩隊狀態欠奉，港大連番失誤，一度落後8：20。

由於場地的大小及籃框的規格，與正式籃球場不一，各隊的外圍準繩度略遜，港大見勢改為多打突破上籃，減少三分起手，下半場將分差收窄至2分，但最終未能收復失地，理大以30：24取勝。

賽事為淘汰制，港大以6分憾負出局，但總算是大專開賽前的練兵良機。

港大由呂楚威任主帥。（張倩儀攝）

球隊易帥改變一：由公式到意識

前教練翁金驊教法嚴厲，講求球員的服從性和執行力；如今港大易帥，球員無疑需要時間習慣。新帥呂楚威（威sir）表示：「球員們都跟了翁sir很久，習慣了他的球風，要適應改變，需要好一段時間。」威sir補充，自己不好公式化打法，反而要求上場5人全方位具備「攻擊」能力：「我就是比較自由，要多一點戰術意識，學會自己執生走位。」

威sir最為人所知 ，莫過於帶領甲一滿貫打入決賽，但細數上次教大專隊，已經是方誠義、李劍煌就讀IVE年代的事，大概是千禧年間，威sir曾執教男、女子隊。跟以往不同的是，現代的快打、小球，已經與舊時的內線重心不同，所以時代變，打、教法都要變。

「公式化戰術，對手看影片，部署解拆，好易被人捉到路。但意識不同，練到成了自然反應，反應快就很難守。」威sir直言，球員們習慣將自己定位，鮮有做新技巧，故現在的前題是激發球員的潛能。

激發球員的潛在能力。（張倩儀攝）

球隊易帥改變二：全民皆兵

港大女籃火力必然集中在馬丹鳳身上，但更易陷入犯規問題，上屆大專可見，馬丹鳳一夫當關，由控衛打到中鋒，筋疲力竭。

不能再只由馬丹鳳擔起得分重任。（張倩儀攝）

成龍盃女子初賽圖輯：

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不過，今日下半場威sir收起馬丹鳳，除了有個犯問題，也試擺出「五小」陣，球隊的攻勢頓有另一種風味。「一個人不太可能打足40分鐘，如果她（馬丹鳳）不在，其他人都要會打。」面對理大，港大明顯較瘦小、力量不足，威sir提醒要減少硬碰，善用擋拆、無球走動，才追至2分差。

他笑言，對手對上港大理所當然會「捉住馬丹鳳來打」，所以其他球員更要懂得應對：「當其他人都可以，調配差很遠。」

球隊易帥改變三：鼓勵、鼓勵，再鼓勵

港大跟以往不同的還有一點，就是少了教練當頭棒喝的警剔。「教男生和女生不同，我教女仔會鼓勵多一點，有時罵到信心不足，就會有反效果，男仔有時不罵是真的不醒。」威Sir少有大罵，反而在板櫈從旁提點，他認為女生的集中力、接受能力更好，只需多提點：「女生的文化就是多給信心會打得好，情緒不好，drop得仲快。」

「女生情緒不好，drop得仲快。」（張倩儀攝）

就好像今場，港大再對理大，由上屆輸超過十分，再到今場6分，威sir認為她們可以：「我說，落到場，不要想着Poly最強，你自己都有能力。想她們放開打，可見不是『冇得打』。」

然而「埋班」時間短，沒有太多機會整頓就已經開季，但威sir仍抱有期望：「決賽吧，上年四強，我想今年都沒有問題，要爭入決賽。」威Sir點出，接下來將會想辦法改善力量和對抗問題。