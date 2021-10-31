大專籃球｜恒大女籃108分之差慘負浸大　一種無關勝負的籃球執著

大專前哨戰成龍盃邀請賽完結，緊接大專盃開鑼，周日（31日）假聯校運動中心室外籃球場舉行分組賽。

恒生大學女籃首戰即對上今屆成龍盃冠軍浸會大學，雖然最後以18：126大敗，但小前鋒黃蔓蝶竟鬆一口氣，笑着談起自己心中的籃球。



面對強隊如浸大，恒大連過半場都成了大難題。浸大開局即全場緊迫打出多次快攻反擊，加上眾將輪流在三分線起手，首節就遙遙領先43：2，恒大只靠黃蔓蝶兩罰全中破蛋。漏大全場射入11球三分，恒大毫無反擊之力，最終以18：126大比數落敗。

漫大女籃首節狂轟43分，恒大僅射入兩球罰球。（張倩儀攝）

雖然實力差距大，最後也大比數不敵，但恒大每個入球都贏得觀眾的掌聲。首節為球隊「開齋」的功臣黃蔓蝶（Mandy），賽後也笑說自己一早就預料到這個情況：「開頭都緊張，因為知道自己實力不如人，就抱學習見識的心態去打。」對手是決賽常客，但終究要勇敢面對，「都幾挫敗，不過球隊的心態都係搏盡。」

浸大的全場緊迫難以拆解，「過半場」都成難題。（張倩儀攝）

板櫈上的恒大教練胡詩雅相當肉緊，不時大叫提醒場上5人，Mandy表示教練都忍不住發火，但無關比數：「罵我們發緊夢，包括我，犯下 一些不必要的錯，如走步、傳失、籃板搶不到。」她苦笑說：「我都知道自己差。」

直到下半場，恒大明顯慢慢打得更放膽，Mandy解釋說是一開始怕防守太用力，反而會將對手送上罰球線，「但後來覺得，我守不守，撞不撞都對手都會入，那倒不如撞多下，讓她更大機會失手？」

黃蔓蝶笑言自己也沒有太失落。（張倩儀攝）

雖然最終以108分之差大敗，但重點在於恒大女籃在慘敗中得到了甚麼。「今場做得最好的隊友都好肯搏，即使分差大都不會放棄肯捱。」Mandy認為今場做不好的，以後要變好，同一件事不能讓教練罵兩次。

恒大女籃下半場明顯更放膽打。（張倩儀攝）

從中二開始打球，Mandy由始至終對籃球都沒有想太多，會打純粹因為喜歡：「籃球是興趣，只是享受和隊友一起拼命的感覺。」不過長大後，不少女生都會放下籃球，要自組球隊都不容易：「所以好珍惜有波打的日子。」即使被大炒，也不會被嚇怕，因為她對籃球的執著無關勝負。

+ 11

延伸閱讀：