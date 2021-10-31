大專籃球｜中大男籃力克科大　佘睿文放下英華仔包袱

疫情兩年，所有籃球賽事停濟，其中學界被認為是最可惜的一項。

當天的中六生，今日都已成了大專新鮮人，其中英華三子：佘睿文、張復勝和周富謙中學畢業後一同入讀中文大學，周日（31日）同踏上大專場上，阿佘表示：「大家都已放下過去。」



周日大專盃開鑼，假聯校運動中心室外籃球場舉行分組賽，男子組有中大對上科技大學。沿用英華班底的中大入局較快，除了有蕭瑋耀連取6分，再有俞資俊和蘇冠維射入3球三分，首節領先25：7。科大失誤較多，上半場一直被力壓，雖然第三節打出16：10的攻勢，但分差太大無力追分，最後以34：87不敵中大。

佘睿文笑言難免會有英華仔的優越感。（張倩儀攝）

完場後，今年新加入中大的佘睿文喘氣許久，顯然尚未適應比賽節奏。中六那年，他的最後一個學界被取消，阿佘的比賽一停就是2年，雖然疫情間有隨乙組中健練球，但比賽感覺仍需要時間重拾。「好像是第一次打停錶比賽，中學學界都是最後兩分鐘才停錶，所以有點不適應。」阿佘也深知自己表現不好，形容是軟手軟腳，「想做好角色球員，搶好籃板、助攻，不再只想自己。」

佘睿文笑言難免會有英華仔的優越感。（張倩儀攝）

英華時代，球員總會有身為「英華仔」的優越感，加上升上中五、六，更自覺自己在球隊的地位穩定。不過，加入中大男籃的第一課，教練張梓輝就先來一個當頭棒喝，「當時張sir說，要我們放下自己的過去，不管是那裡出身，入到來大家都公平競爭。」這一句阿佘一直謹記，也覺得張復勝和周富謙都有同樣改變。

阿佘續道：「我覺得大家都已放下過去，學會嘗試更多。」不再被過去的定位限制，開始一個新階段：「以前英華，我是隊中的炮灰，我知道朱sir想我好，所以更明白是恨鐵不成鋼。」現在他似乎也下定決心不讓歷史重演，「現在我想先做好助攻、籃板，也想彌補上年中大亞軍的遺憾。」

中大今季最大的目標必然是再殺入決賽，拿下冠軍。

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