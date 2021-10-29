【籃球熱話】林書豪IG大曬三分球　透露將進入賽區準備復出

8月宣布新冠肺炎測試呈陽性的林書豪，近日終預告了回歸可能。

一直活躍於社交媒體的他，近日在Instagram展示三分射術，似乎是想透露即將回歸CBA賽場。



籃球生涯波折重重的林書豪，暑假回到中國CBA北京首鋼，當時他在微博發文稱：「北京首鋼，我回來了！球迷們我們很快就見面了❤️ ​​​​」。誰料到美國飛抵中國後，隔離期間被驗出確診新冠肺炎，球季未展開已落筆打三更。

林書豪8月確診新冠肺炎。(林書豪微博)

一直在上海治療的他，早前已向球迷大派定心丸，指病情輕微，深信很快便可回到球場。然而康復後他開始自主訓練，在上場北京首鋼擊敗江蘇賽後傳出林書豪最快本周抵達賽區，但上場時間待定。

林書豪精神滿滿，看來即將可重返賽場。（Instagram）

林書豪目前依然在上海自主訓練，近日他也在微博及Instagram上載練習影片，當中包括連投17個三分球，可見已重拾狀態。事實在北京首鋼賽事前，林書豪也透露快將進入賽區，與球迷很快見面。

林書豪生涯效力過的球隊：（按圖進入）