【籃球熱話】林書豪IG大曬三分球　透露將進入賽區準備復出

8月宣布新冠肺炎測試呈陽性的林書豪，近日終預告了回歸可能。
一直活躍於社交媒體的他，近日在Instagram展示三分射術，似乎是想透露即將回歸CBA賽場。
籃球生涯波折重重的林書豪，暑假回到中國CBA北京首鋼，當時他在微博發文稱：「北京首鋼，我回來了！球迷們我們很快就見面了❤️ 」。誰料到美國飛抵中國後，隔離期間被驗出確診新冠肺炎，球季未展開已落筆打三更。
一直在上海治療的他，早前已向球迷大派定心丸，指病情輕微，深信很快便可回到球場。然而康復後他開始自主訓練，在上場北京首鋼擊敗江蘇賽後傳出林書豪最快本周抵達賽區，但上場時間待定。
林書豪目前依然在上海自主訓練，近日他也在微博及Instagram上載練習影片，當中包括連投17個三分球，可見已重拾狀態。事實在北京首鋼賽事前，林書豪也透露快將進入賽區，與球迷很快見面。
林書豪生涯效力過的球隊：（按圖進入）
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