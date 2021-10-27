【籃球熱話】前NBA球星再次漂泊街頭　故態復萌醉酒鬧事終被捕

前獨行俠、騎士球員韋斯（Delonte West）近年屢次被拍到流落街頭，直到獨行俠班主古班（Mark Cuban）伸出援手，他的生活看似重回正軌。

事隔一年，韋斯再度露面，惟他重回街頭落寞的模樣，更醉酒鬧事高呼自己「比勒邦占士、米高佐敦強」，最終遭警方逮捕。

兜兜轉轉，韋斯故態復萌令人心酸。



據美國爆料傳媒《TMZ》報道，韋斯於今月19日在街上醉酒鬧事，被拘捕過程影片中，他不斷挑釁前來警員，也接連咆哮。失去理智的他還自認耶穌、美國總統，甚至自吹自擂球技比勒邦占士、米高佐敦強。

韋斯曾經疑似在街頭行乞，令人擔心。（twitter截圖）

韋斯生涯一直飽受躁鬱症煎熬，而他也不乏醜聞纏身。效力騎士時期，已被爆出吸毒、超速、並管有超額槍械的醜聞，一度被聯盟禁賽。韋斯球員生涯後期先後短暫效力木狼、塞爾特人及獨行俠，更於2013年一度轉戰發展聯盟及CBA，終於2015年退役。

效力獨行俠時期的韋斯。（Getty Images）

韋斯退役後生活行徑怪異，除了曾被拍下他身穿醫院服裝赤腳在公眾地方遊走，去年初網上也流傳一張他在街頭行乞的相片。

網友曾經在街上拍下韋斯坐在路旁的畫面，整個人骨瘦如柴，與NBA時期的他判若兩人。（twitter截圖）

至前東家老闆古班仗義相助，韋斯才開始接受治療，今年初還傳出在復健機構找到工作，生活開始回到正軌。

可惜天意弄人，韋斯舊態復萌，回到街頭流浪終被拘捕。

韋斯被捕一刻：