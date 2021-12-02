甲一籃球｜開鑼日遭南華大炒　36歲的吳家麒：南青的角色更適合我

甲一聯賽重啟，周四（2日）由同門師兄弟南華、南青打頭陣。

雖然人腳上有距離，但小將班底的南青上半場一度領先，靠活力制強敵。不過換邊後南青難抵點點開花的南華，終被「大炒」58：92。



今晚聯賽未能乘住銀牌的熱潮，入場人數回到疫情前的狀態。加上香港籃球總會日前宣布門票加價，今場起每張門票加10元，也許成為球迷入場的阻力。

麥洛連今場攻入全隊最高14分。（張倩儀攝）

南華開局有朱亮射入兩球三分，一度打出8：0的攻勢。南青及時調整，麥洛連包辦籃板，為小將製造快攻機會，加上自己一球入樽和蘇柏軒三分命中反超南華11：8。南華隨即換出張延隆、曾湛元等小將夥拍余理洋，希望以快制快。余理洋在銀牌賽間未有表現，今場爆發，單上半場就射入3球三分，包括「3＋1」，協南華以半場以38：33保住優勢。

南青以小將拼搏上半場領先南華。（張倩儀攝）

換邊後南華重掌主導權，除了惠龍兒拉上高低，減少與麥洛連對抗下起手，眾將都找回手感。其中曾湛元「And-1」接連兩罰全中，第三節將比數拉開68：38。第四節南華已有6人上雙，攻勢和處理上比南青更好，南華終以92：58大勝南青。

但攻勢上南華的處理較好一下子拉開比數。（張倩儀攝）

曾效力滿貫，今季轉投南青的吳家麒（技安），雖然上場時間不多，在球隊充當一個輔助的角色，他卻反而覺得個合適。作為球員，上場時間愈多愈好，但以往在籃下「蝦蝦霸霸」的技安，在疫情間萌生了想退下火線的想法。「呢兩年，我本身決定不打，但因為南青有好幾個內線球員受傷，就問我能不能幫手打。」

惠龍兒下半場發力，全場攻入13分。（張倩儀攝）

今年36歲的技安，在停擺的兩年間，幾乎沒有再參與甲一球隊的訓練，決心回歸生活，除了年齡，最近成為爸爸的他，也多了一個考量。「年紀不小，雖然有打球，但各方面要Pick Up都需要時間，加入球隊也需要付出更多時間，所以當時決心不打，但可惜『姣婆守唔到寡』。」技安笑說因為遇上南青，才抱有再上甲一場的念頭。球隊的體諒和理解，讓技安覺得自己是該幫這個忙：「第一場銀牌打不到，因小朋友出生，但球隊也明言銀牌不打，聯賽也能等我。」

+ 21

吳家麒今季加入南青。（張倩儀攝）

然而南青需要的也正是一個經驗老到、控制節奏的角色球員，技安的加盟恰到好處。「其實如今要我搶分、孭飛並不適合，這樣的角色更適合我。」只想出一分力幫助球隊，如此老套的說法，卻是技安的內心讀白。