甲一籃球｜成本攀升致加價　季後賽門票$90　籃總：嘗試網上售賣

甲一聯賽即將開鑼，於本周四（2日）再假修頓室內場展開，周一（29日）香港籃球總會（下稱籃總）於網頁內公布銀牌和聯賽門票將會加價，以及「嘗試添加網上賣票等措施」。



男子高組級銀牌於11月上旬完結，決賽由南華擊敗滿貫，以全勝姿態封王。籃總也在完賽後一星期公布甲一聯賽賽程，是首個有十支球隊較量的賽季，12月2日開打，4月7日完季歷時4個月。

疫情下本地籃球停擺多時，重開後吸引不少球迷入場觀賽，幾乎每個賽事日都會有大批觀眾提早中午到修頓場館排隊，為等候下午4時正購買門票。現時門票維持人手售票，常規賽修頓門票售價為50元（學生門票30元），季後賽、新伊館門票為80元（學生門票50元）。

球季重開吸引不少球迷入場。（張倩儀攝）

未知網上售票詳情。（張倩儀攝）

今日籃總公布「香港籃球銀牌及聯賽票價變更通知」，提及甲一聯賽開打之時，就會調整價格，每張門票將會加10元，表示總會「秉持推動本地籃運發展的熱忱, 但面臨著舉辦籃球比賽的多次調漲各種固有成本、再加上營運成本亦有調整下才要調整票價」。

另提出「本年度賽事亦會嘗試添加網上賣票等措施」，但記者詢問相關詳情時，籃總只回應：「暫時計劃會找些場數嘗試。」未有具體的資訊。

常規賽

成人門票價格: $60

學生或長者門票價格$40



季後賽

成人門票價格: $90

學生或長者門票價格$60



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