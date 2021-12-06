香港女籃｜李祉均WCBA大爆發　後衛得分榜力壓80名內地球員

香港首位職業女子籃球員李祉均，經過10場的WCBA比賽後，漸漸在內地打出名堂。

周一（6日）李祉均效力的陝西隊挑戰排名第三的新疆隊，出名「硬淨」的新疆除了強攻其內線，更有奧運三人籃球國手王麗麗的穩定兩分，陝西終以53：91大敗。



今場李祉均對上奧運三人籃球中國隊代表王麗麗，未開賽她就預告過這將會是一場「硬仗」。除了新疆隊的兩分命中率奇高（曾達到24射15中、62.5%命中率），其身體質素也出名「硬淨」。

陝西開局雖然憑周月明的三分球咬緊比數，但第二節對手王牌王麗麗找到手感，全場30射11中。反觀，陝西隊今場的起手選擇比較急，頻頻出現快攻三分失手，只有周月明射入3球三分。

李祉均今場攻入10分。（陝西天澤微博）

王麗麗率新疆大勝。（Getty Images）

李祉均第二節上場狀態稍為慢熱，但今場起手也非平常發揮。她全場16射2中，攻入10分，並利用自身牽引力送出3次助攻，加上3籃板、1偷波，取到23分鐘的上陣時間。實力上的差距太大，陝西下半場失誤連連，最後只能以53：91大比數落敗。

李祉均數據大檢閱（截至第11場）

李祉均由11月上旬至今出戰11場WCBA賽事，期間數據明顯上升。她在不同實力的對賽中，仍能保持場均雙位數得分。

與同位置的球員比較，李祉均以場均15.8分，於得分榜排名第四，上場時間更是頭八名中最少，僅23.5分鐘。她的場均得分僅次於效力天津女籃、中華台北「一姐」彭詩晴的18.1分、山西隊的武桐桐的16.9分和奧運三人籃球國手楊舒予的16.5分。

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李祉均。（直播截圖）

得分是李祉均最拿手的事，但加盟WCBA後，她也展現了不同的面向。例如助攻場均2.3次，現時排名第30位、偷波平均1.6次，排名第18，雖然數字在後衛行列中不算多，但卻是李祉均走向全能的一步。

然而，身高1.7米的李祉均，在WCBA擔任得分後衛也是偏矮小，但其彈跳力不凡，幫助球隊搶下不少籃板，現時場均3.6個籃板，排名第11；最誇張的是，11場間，李祉均7次封阻，其中對大慶女籃一戰就錄下3次，完全無視身高差的阻礙，以場均0.6次，排名後衛間的第二位。