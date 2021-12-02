女籃｜李祉均再刷職業生涯新高　陝西憾負排WCBA第13位

李祉均效力的陝西天澤周四（2日）再戰WCBA第九輪賽事，遇上位居第七的山西隊。雖然實力和身形上有差距，但陝西一度於第二節靠李祉均的三分球和偷波反超前，可惜最終未能延續氣勢，以62：83不敵山西。

李祉均打出職業生涯最高28分，包括2球三分，外加3偷波、3助攻和1封阻，已在球隊站穩得分主力的位置。



李祉均今場再受高壓防守，未能好好控制失誤次數。（直播截圖）

開局陝西隊比較慢熱，受制於對手高大的內線球員，換入李祉均後，陝西隊明顯在攻守兩端都找到節奏，第二節打出25：15反超對手。

其中，憑李祉均的三分命中，接連偷波快攻助攻高陽上籃，一舉打出氣勢。但內線的統治力，始終不及山西隊的劉佳岑，其18射14中、77.8% 命中率，外加5籃板、5助攻、3偷波，為陝西帶來極大威脅。

李祉均交出全隊高28分。（直播截圖）

雖然帶住38：34的4分優勢進入下半場，陝西隊未能把握機會，山西看中其連續的失誤，再次領先。

李祉均面對的防守壓力不減，但仍嘗試借隊友作單擋，繞出捕空位作中距離起手，加上屢試屢中的拆返跑上籃，為球隊保住分差。問題在於李祉均防守籃下時，多次被對手博得犯規，更在一次偷波中被判違反運動道德犯規，陝西情況一蹶不振，最後以62：83不敵山西。

李祉均今場罰球9射8中。（直播截圖）

球隊早已明白實力和人腳有差別，預計會是「7 3波」並沒有要求必勝，只想球員上場盡能力，博一個機會。「我們要自己打得好好，而對手又打不好，才會機會，就像上半場把握到一樣。」但李祉均也坦言輸球的原因，也是一直以來的問題：「下半場出來，我們很容易讓對手連取幾分，常有被反撲的情況。」加上實力的差距，讓陝西隊一直未能拉開比數，當對手找回手感，就更容易失守。

然而，李祉均也檢視自己每場的不足，例如今場和對山東的兩場，失誤數達7-8次，無礙是在職業場上一大致命傷，「我知自己失誤多，因為在前場被壓迫和突破後的決定都不夠快，這個我要好好注意，一定要減少失誤。」

李祉均不時會提點隊友。（直播截圖）

李祉均今場交出生涯最高28分、21次起手9次命中，達42.9%命中率，包括2球三分，外加3偷波、3助攻和1封阻。

截至今場，李祉均已出戰9場，基本上可算是打出身價，評述對她的形容和評價大好，現時場均數據錄得平均上場24分鐘，得到全隊最高的15.7分和4.1籃板，另有2.3助攻、1.9偷波。球隊現錄2勝7負的成績，位居第13位，下場將於12月4日對上排名第4的四川隊。