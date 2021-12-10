NBA｜占士生涯第100次三雙仍輸波　禾高：大家都要反省

湖人今季「花生」多多，NBA戰績也相當慘淡，現時以13勝13負排名西岸第7。

周五（10日）面對殘陣的灰熊，湖人都未能拿下，就算占士（LeBron James）打出生涯第100次「三雙」都無補於事。



因觸發健康安全協議，缺少布祿斯（Dillon Brooks）的灰熊，就用18次偷波成功「KO」前場收獲大勝的湖人。即使是「Back To Back」作戰，灰熊的攻守都有無限鬥志，全場迫湖人造出22次失誤，前三節打出7分優勢，更在第四節以雙位數分差力壓對手，最終以108：95拿下。

占士今場交出20分、11助攻、10籃板、4偷波和2封阻的超級數據。（Getty Images）

安東尼戴維斯22分、8籃板。（Getty Images）

占士今場交出20分、11助攻、10籃板、4偷波和2封阻的超級數據，達成生涯第100次「三雙」，同時高踞第五位；另外，占士的生涯總抄截數超越卡爾馬龍（Karl Malone），升上歷史第11位、生涯總封阻數超越「鳥人」安達臣（Chris Andersen），升上歷史第10位。

如此全能的表現，卻在加上安東尼戴維斯的22分、8籃板，湖人照樣失守。「今天失誤殺死了我們，過去控制失誤還好，場均12.5次，但今場22次失誤從了27分。」賽後，占士說到損失慘重的原因，另外戴維斯也坦言球隊不能再向前一步，倒退兩步。現時湖人的冠軍概率只剩下0.3%。

教練禾高（Frank Vogel ）將責任推到球員身上。（Getty Images）

教練有責任？

不過，教練禾高（Frank Vogel ）倒說得雲淡風輕，將責任推到球員身上：「簡單的配合都打不成，有太多失誤，如果繼續這樣，我們還會遭遇今天的失利，大家都要反省。」習慣性沿用「五小」，如占士和戴維斯作為內線主力，防守上容易被強攻籃下，特別是對手有正中鋒在陣。

不少人懷疑，明明隊中有侯活，卻沒有好好利用。就像今場第三節初段，侯活上陣時包辦籃板和籃下防守，但不久就被換出場，再上場已經是垃圾時間。防守上湖人無疑是需要「Big Man」在內，即便用「五小」陣，外界對教練的調配依然存疑。