NBA｜當錫、威廉臣被批肥仔需減磅　名宿評影響狀態和傷患

去季數據驚人的「三雙製造機」當錫（Luka Doncic）和受傷患纏繞的威廉臣（Zion Williamson）都逃不過「減肥」這一個話題。

當錫的各項數據都不及上兩季，前NBA球員米拿（Reggie Miller）認為關身型事；同樣，仍未復出，僅出現場邊的威廉臣，也被名宿們調侃：「小朋友少吃點。」



對上籃網一戰中，當錫上場36分鐘，全場21射9中，三分11射3中，共打出28分、6籃板和9助攻，未能率隊再錄一勝，終以99：102不敵。截至今場，當錫場均25.5分、7.9籃板和8.5助攻，命中率44.4%，與前兩季相比有明顯走下坡。

完場後，當錫也提到自己的身體和狀態，提到這個夏天休息得太多：「我過了一個很長的夏天，打了奧運後，就休息了三星期，放鬆了一下，現在我必須重回軌道。 根據美國ESPN資深記者Tim MacMahon說法，在最近兩個賽季訓練營中，當錫的體重都超過260磅，難怪鏡頭下的他稍為走樣。

當錫的表現被認為與身型掛勾。（Getty Images）

上兩季的當錫明顯比較精瘦。（Getty Images）

對於當錫的狀態下滑，名宿米拿認為這是因為體重：「看看現在的當錫，這可能是我見過最胖的他。」更提到覺得當錫現在場上跑動像是老牛拉車，根本不是跑，認為他需要減重。「他是超級球星，可以做更好的，除了減肥，也要加強防守。」坦言在這個級數打球，打奧運或是傷患都不能是藉口。

今年夏天當錫被拍到吸食水煙。（Getty Images）

由當錫加入聯盟開始，一直逃不過被人說胖，另一個球星也一樣。

早前，威廉臣在場邊觀戰，也成為焦點，皆因身型暴漲的程度驚人，穿起紅衣的他顯得相 當臃腫。官方資料中，登記的體重是285磅，同樣是Tim MacMahon在節目中爆料，現在體重可能已經達到330磅。然而，威廉臣的復出時間再比原定推後一星期，也在訓練中再遭遇骨折。

雖然威廉臣一直都稱不上瘦。（Getty Images）

今季Media Day有肚腩。（Getty Images）

盤點NBA場上的「肥仔」球員：（按圖放大）

+ 23

說到體重，不得不提，當年奧尼爾（Shaquille O'Neal）在湖人奪冠期間曾高達345-400磅，只是後來到了熱火，在總裁萊利（Pat Riley）的敦促下才減到320磅。但與威廉臣不能相提並論，因為奧尼爾比威廉臣高出近20厘米。

雖然肥胖不一定是影響表現的因素，「肉肉的」有時候是籃下優勢，但對健康和下半身的確是一種壓力，長期跑動也讓他們倍感吃力。