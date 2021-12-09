NBA｜速龍誤以為「絕殺」雷霆　開心得太早　瘋狂慶祝卻尷尬了

「絕殺」往往能掀起高漲情緒，在最後一刻命中反勝，無論球員或球迷都是沸騰。

不過就在今日速龍主場對戰雷霆一戰，主隊尚柏尼（Justin Champagnie）在比賽時間完結前命中，全場瘋狂慶祝，但球證重看慢鏡後卻令主隊由天堂跌入地獄。



這場賽事速龍處於下風，縱使上半場命中率近6成，但依然落後。雲菲特（Fred VanVleet） 前三節僅13射2中，惟他第四節突然回神並獨取14分，幫球隊在最後18秒領先2分。

尚柏尼（Justin Champagnie）在比賽時間完結前命中，本以為絕殺成功。（路透社）

雷霆穆斯卡拉（Mike Muscala）其後轟進關鍵三分球，速龍完場前8秒擁有最後進攻，雲菲特拋投不進，但隊友尚柏尼補籃命中，鐘聲響起。此時全場沸騰，球迷都瘋狂了，速龍一眾衝到場上慶祝。

以為絕殺全場沸騰，球迷都瘋狂了，速龍一眾衝到場上慶祝。（路透社）

不過，球證隨即重看慢鏡，並發現完場燈亮起之際，皮球還在尚柏尼手中，即表示比賽時間結束，投球不成。最終本身目無表情的雷霆以110：109險勝，反之速龍相當失望。

重看慢鏡，並發現完場燈亮起之際，皮球還在尚柏尼手中。（影片截圖）

總結賽事，速龍雲菲特轟下19分、8籃板及9助攻，施亞琴（​​Pascal Siakam）也貢獻23分、11籃板及5助攻。雷霆則全隊4人得分上雙，基捷斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得26分、9助攻，多特（Luguentz Dort）22分、6籃板和3助攻，而吉迪（Josh Giddey）及貝茲利（Darius Bazley）則得到13分和15分。

誤以為「絕殺」一刻：