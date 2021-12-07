【NBA實力榜】勇士近10場取下8勝排第一　湖人慘跌中下游行列

NBA今日更新了球隊實力榜（Power Ranking），由史堤芬居里帶領的勇士不負眾望高居第一。

至於由開季至今表現不穩的湖人也「不負眾望」排列在中下位置。



勇士雖上場不敵馬刺，惟近10場取下8勝，場均得分、籃板排聯盟第3，加上助攻、失分排第1，登上「Power Ranking」之首合情合理。

勇士近10場取下8勝，場均得分、籃板排聯盟第3。（Getty Images）

第二位同樣為西岸球隊的太陽，他們乘着上季西岸冠軍氣勢打出超長18連勝，11月未曾落敗。東岸公鹿隨後列第三，他們近10場打出9勝1負，最近還簽下內線老將吉辛斯（DeMarcus Cousins），公鹿在未來幾周能攀升更高席位。

第4公牛目前戰績16勝8敗，平均得分第10、失分第8，此證明球隊擁有全面性。奈何近期僅6勝4敗，戰力不穩。 不過說到表現不穩定，開季備受矚目的湖人「首當其衝」。這支紫金兵團目前12勝12敗，近10場只錄4勝，在實力榜僅排第20。

湖人近10場只錄4勝，在實力榜僅排第20。（Getty Images）

最新一期實力榜（12月7日）：



1. 勇士

2. 太陽

3. 公鹿

4. 公牛

5. 爵士

6. 籃網

7. 騎士

8. 熱火

9. 塞爾特人

10. 76人

11. 黃蜂

12. 巫師

13. 快艇

14. 鷹隊

15. 灰熊

16. 獨行俠

17. 金塊

18. 木狼

19. 紐約人

20. 湖人

21. 速龍

22. 拓荒者

23. 馬刺

24. 溜馬

25. 國王

26. 火箭

27. 塘鵝

28. 魔術

29. 雷霆

30. 活塞

