NBA｜艾榮IG圖片意思難解　自我探索「Who Am I」的命題

NBA賽事進行得如火如荼，籃網至今仍未見艾榮（Kyrie Irving）歸隊，近乎消失。近日艾榮現身大學籃球比賽，卻被發現暫別籃球的他過得更快樂。

雖然僅在社交平台上出現，艾榮也明顯在一個自我探索的狀態，但上載的圖片意思難解。



疫苗事件鬧得沸沸揚揚，艾榮因拒絕接，在不合乎紐約市防疫規條下，不允許參加籃網訓練及主場比賽，球隊因而發出了禁賽的決定。事至今日，艾榮仍未退讓。

艾榮拒絕接種疫苗。（Getty Images）

近日，艾榮出席Seton Hall University對戰Wagner的NCAA戰役，對隊中的Bryce Aiken照顧有加，小將表示自己在他身上學到很多，「不單是籃球，還是場內場外的態度。」



除此之外，與艾榮同坐的添湯馬斯（Tim Thomas）也提到二人在話題間提到回饋基層籃球的想法。

艾榮在IG上發布的圖片。（Intagram）

艾榮在疫苗事件後，NBA、球隊先後「割席」，但後來艾榮被拍到他與友人打玩美式足球，看來心情並沒有太受影響。據美媒報導，艾榮現時大部分時間都在籃球訓練、冥想和陪伴家人，也有指是艾榮近年最快樂的日子。

艾榮在社交平台上會不定期「出現」，但其發布的圖片都耐人尋味，不少球迷都留言表示猜不透這個球星的意思，也不懂他在想什麼，更有網民說第一感覺以為這是「Memes」專頁。從一系列的圖片看，艾榮陷入一個思考自己、人生的模式，探索「Who Am I」的命題。