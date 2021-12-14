NBA｜居里破三分紀錄前起飛失敗　勇士即日飛紐約比賽

距離打破雷阿倫（Ray Allen）的紀錄只差2球，居里（Stephen Curry）明早（15日）一戰極其重要，將會是刷新歷史的一刻。

但「劇本」總是這樣高潮迭起，因為居里在射入那2球三分前，可能會輸給一隻飛機。



居里創造歷史一刻前出現小插曲，今日作戰溜馬以102：100險勝後，本應乘坐專機飛往紐約。但據美媒指，飛機出現機械問題，勇士隊未能成功起飛，現在仍留在印第安納。

未知小插曲會否影響居里表現。（Getty Images）

雖然球隊有嘗試尋找其他飛機，但無功而返，將會印第安納留一晚，明早起行直接出發比賽。格連（Draymond Green）有些不滿，在Twitter上發布：「比賽當天的航班，Back To Back比賽，可能我應該瘋狂喝水，讓電解質幫我挺過去，捱到天亮。」未知這樣的小插曲會否影響居里和勇士隊明早的表現。

格連在Twitter上表示不滿。（Twitter截圖）

今早居里命中5球三分球，其NBA生涯三分球命中總數達到2972球，距離打破雷阿倫（Ray Allen）的紀錄只差2球。明早勇士作客紐約人賽事很大機會是歷史時刻，因此門票火速被一掃而空，就連山頂位售價也高達405美元（約3159港元）。