籃球娛樂｜《入樽》電影版今秋上映　井上雄彥先以櫻木軍團賀新年

90年代經漫畫《男兒當入樽》（又稱灌籃高手）的電影版今秋上映，全球忠粉掀起騷動。今日作者井上雄彥就在社交媒體上載了富士山及櫻木軍團高宮望的漫畫祝賀新歲。



《入樽》至今仍是許多籃球人心中神作，沒有之一。就在作品面世30周年的去年，作者井上雄彥突在Twitter宣布推出電影版，轟動全球。

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《入樽》電影版將在今秋上映。（網上圖片）

縱然電影預期今秋上映，但其推廣工作去年已漸漸展開。就如上月的一場日本職業籃球聯賽，會場掛上巨幅《入樽》電影版海報，白色背景配上井上手繪「拳頭碰拳頭」的兩隻手，並寫上「只是不想輸」的字樣。

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上月的一場日本職業籃球聯賽，會場掛上巨幅《入樽》電影版海報。（網上圖片）

照片速速網上廣傳，粉絲們議論紛紛，猜測手的主人是主角櫻木花道跟流川楓。踏入2022年，井上亦速速以在Twitter上載了富士山及櫻木軍團高宮望的漫畫向粉絲問好，看似踏入2022電影版的推廣愈來愈多「入肉」。