【籃鞋癡】90年代設計風格為藍本　ASICS新鞋《入樽》復古味濃

撰文： 力高 最後更新日期： 2021-03-24 17:30

若要把品牌ASICS與籃球相提並論，90年代的籃球鞋款必是討論核心。 漫畫《男兒當入樽》（Slam Dunk／灌籃高手）角色的戰靴除了是當年籃球人的追捧之物，也為品牌在籃球界樹立不可或缺的地位。 ASICS今季再推出復古籃球鞋，並與「化學製品」合作，帶來《入樽》味濃的「ALL COURT ALPHA-L」。

繼2019年推出過兩款復古跑鞋「GEL-KAYANO 5 OG」及「GEL-FujiTrabuco 7」， 「化學製品」再次與ASICS合作，並把設計理念推進籃球場。

ASICS與「化學製品」合作，帶來《入樽》味濃的「ALL COURT ALPHA-L」。（楊宇翹攝）

實不相瞞，「化學製品」扯上「ALPHA-L」不禁讓人以為鞋名與化學名詞有關。惟據外國傳媒報道，該鞋的設計靈感正正是1991年、「Fabre」系列中的「ALL COURT α-L」。

這次的設計靈感來自是1991年、「Fabre」系列中的「ALL COURT α-L」。（楊宇翹攝）

也許很多人亦不知道，ASICS品牌史上第一對推出的鞋款是籃球鞋，其後受到日本國民的歡迎。1981年的「Fabre Japan-L」（我們耳熟能詳、三井壽的「金太陽」）為品牌登上籃球界高峰，其後《入樽》角色如藤真健司穿上的「Fabre Gel-Foam」、山王工業主將澤北榮治的戰靴「Fabre Point Getter」，助品牌在亞洲市場擴增不少知名度。

藤真健司的Fabre Gel-Goam。（網上圖片）

圖中的澤北榮治就是穿著ASICSTIGER Fabre Point Getter上陣鬥湘北。（漫畫截圖）

而新推出的「ALL COURT ALPHA-L」散發着陣陣90年代ASICS籃球鞋設計風格，惟「化學製品」亦球鞋添上大膽嘗試。「化學製品」在鞋舌位置配上超大的「ASICS SPIRAL」標記，並配備與鞋身相同的兩種配色。然而球鞋亦配備五個徽章，大家可安插在鞋帶孔上作點綴，「可替換」的概念讓此以90年代設計為藍本的球鞋增添創意空間。