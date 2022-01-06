甲一籃球｜紅黃大戰不似預期　南華半場拋離下大炒永倫

封場14天前的最後一場甲一賽事，由「紅黃」大戰「埋尾」。不過，大戰不似預期，除了閉門作賽缺少打氣聲，永倫更早早被南華拋離，追分無望，終以50：90不敵。
周四（6日）甲一聯賽常規賽假修頓室內場閉門進行，尾場有南華對上老對手永倫，南華現時五戰全勝居榜首，永倫則以四戰全勝緊隨其後，不過經過今場，永倫首逢聯賽敗陣，錄4勝1負。
南華一如以往入局快，首節即強攻永倫內線，惠龍兒硬撼賀斯福稍勝，單節轟入10分。緊接楊和「And-1」 得手，再有余理洋三分命中，一口氣拉開雙位數分差。南華上半場憑惠龍兒的12分和楊和的13分貢獻，大比數領先47：20。
下半場，「紅黃」已經不似預期，第三節完南華已以30分拋離，兩隊雖然一度有火藥味，但永倫首要任務為追分，周迎堅和泰那肩負重任，但仍無力拆解南華穩固的防守陣。比賽進入垃圾時間，永倫雖然有泰那獨取20分，但最後仍以50：90大比數落敗。
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