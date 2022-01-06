NBA｜艾榮重新上場即做英雄　籃網三巨頭合體逆轉勝

艾榮（Kyrie Irving）千呼萬喚始出來，這位籃網巨星周四（6日）回歸，即交出22分、4助攻、3籃板、3抄截和1封阻做英雄，看來歸隱的日子一直在磨刀。

他帶領一度落後19分的籃網後來追上，最後以129：121逆轉勝。



艾榮今場正式回歸即對溜馬。（Getty Images）

「未找到比賽節奏」是球員復出球場最常見的問題，但這並不適用在艾榮身上。



一度因拒絕接種疫苗而被球隊「雪藏」，到近日終等到籃網急召歸隊出戰作客賽事的艾榮，今場正式回歸即對溜馬一仗上陣。

久違的艾榮終於重出江湖。（Getty Images）

艾榮今場上陣32分鐘，17射9中，交出22分、4助攻、3籃板、3抄截和1封阻。他在第四節爆發，率球隊由落後19分到以129：121逆轉勝。

另外，杜蘭特（Kevin Durant）轟39分、8籃板和7助攻，夏登（James Harden）得到18分、6助攻和5籃板，果然多一人之力，球隊主力的擔子都輕鬆了許多。不過由於艾榮只能出戰作客賽事，下一次就要等到11日對拓荒者才能出場。

狀態仍舊，自己也認為這是一次最好的復出戰。（Getty Images）

艾榮狀態仍舊，他本人也認為這是一次最好的復出戰，「我不會視這為理所當然，我等了好久，好幾個月了。」艾榮賽後獲球隊大讚，其中主帥拿殊（Steve Nash）提到，對方表現不讓人意外：「他就是原來的他，不意外，只要你看過他的練習情況，他就是這麼有天賦，很快就可以找到節奏。」

隊友們更說到艾榮的狀態，就像賽季中一直有在比賽一樣，杜蘭特也為此相當開心：「我想念他在更衣室的感覺，帶給球隊能量，有他在，大家都打得輕鬆。」