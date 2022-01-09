NBA｜K湯臣回歸！　萬眾期待浪花兄弟再合體　勇士力證狀態大勇

因傷休戰941日的K湯臣（Klay Thompson）終於可以回到球場！明天（10日）在勇士主場迎戰騎士一仗中，K湯臣將會重新披甲，他在隊內對抗賽43秒攻入12分，看來狀態大勇。
居里（Stephen Curry）和格連（Draymond Green）都會一同上陣，格連更半夜表示自己興奮到睡不着。
自從2019年NBA總冠軍終極戰對速龍受傷後，K湯臣已經休息941天，即將歸隊倒數前一天，由勇士團隊上下、NBA聯盟本身以至不少社交平台都急忙公布這個好消息。
K湯臣本人也說到：「我討厭『Can't Wait』這個詞，因為我享受現在，但這一次我不想再等」，期待自己能在球迷面前再次打球。
明天他將與兩位好兄弟居里和格連一同上陣，尤其是全球萬眾期待「浪花兄弟」再度合體。喜悅的同時，想必不少球迷都會擔心K湯臣的身體和狀態，不過隊友都表示「無問題」。
最近杜斯簡奴安達臣（Juan Toscano-Anderson）就在訪問期間透露，K湯臣在最近一次隊內對抗賽中，43秒內攻入12分，讓隊友心中驚呼：「我們隊內竟有兩個做到這件事的人」。格連也提到K湯臣狀態大勇，直指可以和對方再次並肩作戰感覺真好，甚至期待到半夜都睡不着。
勇士教練卡爾（Steve Kerr）也證明K湯臣完全可以正選上陣：「當你可以在29分鐘內得到60分，教練便會讓你當正選，所以K湯臣當然是正選，不過他會先負少一點責任和以少一點上陣時間做正選。」他還說到，迎接K湯臣的歸來就像當初期待米高佐敦回到公牛一樣的心情。
K湯臣回歸引起全美球迷熱議，一度登上Twitter搜尋榜第一位，加上近幾場勇士狀態隨居里的傷勢而下滑，K湯臣的復出，有望為球隊振奮士氣，重拾動力爭取勝利。
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