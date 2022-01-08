NBA｜籃網缺艾榮如缺一臂　杜蘭特夏登與球迷盼完全復出

籃網周六（8日）主場以109：112不敵公鹿，只能參加作客賽事的艾榮（Kyrie Irving）賽後還是成為了焦點，已經被視為籃網用不得的救命符。

想艾榮完全歸隊，只有一個方法，就是接種疫苗，但杜蘭特卻揚言不會強迫。



主場開打，艾榮因未接種疫苗而缺陣，即使杜蘭特交出29分、9籃板、7助攻、1抄截和1封阻，夏登（James Harden）16分、9籃板和7助攻都無補於事，早在第四節，籃網因為分差太大而直接「放棄」，收起主力，一面無奈，逃不了主場5連敗的慘淡戰績。就連湖人官方Twitter都調侃：「連騎士都勁過你。」

早在第四節，籃網因為分差太大而直接「放棄」，收起主力，（Getty Images）

擁在兩大球星夏登和杜蘭特的籃網，在近5場賽事只取得一場勝利，就是艾榮復出的那場。今場完後，不少球迷都紛紛表達希望艾榮可以完全復出「救火」，認為只有艾榮才可以將籃網拖出泥潭：「籃網如果想衝出東岸，他們必須要有艾榮」、「如果只打客場比賽，還是無法解決籃網的問題」等等。

不少球迷都紛紛表達希望艾榮可以完全復出「救火」。（Getty Images）

「We Need You Bro」

杜蘭特認為這不單是一場失利，而是一個球隊長遠未解決的問題：「我們僅打出一場很差的比賽，不過如果繼續這樣下去，我不期待季後賽會有主場優勢。」只有艾榮接種疫苗，他才可以回歸主場作賽，不過杜蘭特和夏登都表示不會強迫，「我有告訴他對我們有多重要，我多希望他可以參加所有比賽，但我不會強迫他為了籃球而打針，那不是我的事。」

杜蘭特認為這不單是一場失利，而是一個球隊長遠未解決的問題。（Getty Images）

夏登則提到艾榮知道大家想他接種疫苗回歸賽事，艾榮在場與否對球隊有莫大影響：「他知道我們需要他。但開於接種疫苗，我們沒有聊到這個事情。」艾榮的態度比起之前直接拒絕有所不同，表示自己對待接種疫苗的態度是順其自然。

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）