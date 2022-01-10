NBA｜K湯臣睽違941日後正式回歸　獨取17分助勇士主場挫騎士

金州勇士主將K湯臣正式回歸，睽違941日後，這名31歲的球星傷癒復出，將與好拍檔史堤芬居里再度合作，「浪花兄弟」重組主場鬥騎士。



2019年總決賽受傷後，勇士球星K湯臣（Klay Thompson）經歷近兩年半的養傷，終於等到復出的一天，今日（10日）將在主場披甲鬥騎士。未出發，先興奮，好拍檔居里（Stephen Curry）以湯臣的相片作為自己社交網站的頭像，慶祝好兄弟回歸。

K湯臣強勢復出，是勇士的一件大事，全隊上下為了隆重其事，眾將也穿上湯臣的球衣抵達主場。K湯臣步入球場時，掌聲雷動，在熟悉的三分線輕鬆命中，再在籃底入樽，準備好正式回歸。

K湯臣回歸！ 萬眾期待浪花兄弟再合體 勇士力證狀態大勇

勇士眾將齊穿湯臣球衣，賀他強勢回歸。（Twitter截圖）

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K湯臣正選登場，並接應韋堅斯（Andrew Wiggins）的傳送，擺脫對手殺入內線鏟籃建功，為勇士先開紀錄，亦是回歸後的首分。畢竟K湯臣大傷初癒，提升狀態需時，第一節不少時間返回後備席休息。

K湯臣鏟籃建功，拿下回歸後的首分。（Getty Images）

K湯臣第二節4分23秒入替，禁區外扭過對手後殺入籃底，面對對手阻擋照樣入樽，霸氣十足，並鼓動全場氣氛。

三分球向來是K湯臣的看家本領，首3次起手全數「炒粉」，戰至第二節末段，K湯臣無人看管下起手命中，三分開齋，在場的隊友及球迷亦高舉3隻手指，K湯臣上半場收穫7分。

K湯臣殺入籃底入樽，霸氣十足。（NBA TV Facebook截圖）

🤯 KLAY THOMPSON JUST DROPPED THE HAMMER 🤯



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K湯臣一舉手，一投足也是今場焦點，他在第三節再取7分，其中一球快攻射入三分，全場再度陷入瘋狂，K湯臣也興奮地慶祝。

戰況方面，「咖哩仔」繼續大勇，最多一度領先20分，騎士最後一節急起直追，一度收窄至僅10分落後，K湯臣靠隊友單擋下再射入三分球，其後被調離場，這名31歲的球星上陣20分鐘，攻入17分，復出首戰絕對有交代，勇士最終以96：82擊敗騎士。

K湯臣復出首仗獨取17分。（Getty Images）

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