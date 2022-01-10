NBA｜K湯臣久休復出感動滿滿　「我永遠不會忘記這一晚」

睽違941日，勇士球星K湯臣終於復出，回歸首仗在主場即獨取17分，助球隊以96：82擊敗騎士。這名31歲的球星賽後直言，久休復出感覺超現實，加上球迷的吶喊助威，並成為畢生難忘的一仗。



K湯臣（Klay Thompson）在2019年總決賽傷出，一別就是兩年半，這名31歲的勇士球星今日（10日）終於再踏賽場，復出代表球隊披甲。久休復出，正選登場，K湯臣上陣20分鐘，攻入17分，表現絕不失禮，其中更有一記精彩的突破入樽，讓在場的球迷看得拍案叫絕。

K湯臣睽違941日後正式回歸 獨取17分助勇士主場挫騎士

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「浪花兄弟」再度聯手，二人今仗合力轟入45分，而K湯臣當然是焦點所在，當他得分時，全場歡呼聲雷動，不論隊友及球迷彷彿比湯臣更要高興。回歸賽場就得到球迷們的熱烈歡迎，湯臣坦言十分感動，「很高興再次回到球場，繼續做我喜歡的事，尋回我的節奏，感覺超正。我感到十分感恩，球迷們的吶喊助威，感覺超乎現實，這是特別的一晚，並令我畢生難忘。」

主場熱烈歡迎K湯臣，他對此感到十分感恩。（美聯社）

K湯臣與史堤芬居里及祖蒙特格連（Draymond Green）合作多年，情同手足，即使格連有傷在身，他亦正選上陣，就是為了見證好兄弟相隔兩年半後復出。球賽開波後，格連一拐一拐走向對手犯規，亮相7秒便離場，在場球迷報以掌聲。K湯臣賽後對兄弟的行徑甚為感動，直言對方早已是贏家，希望早日在賽場並肩作戰。

Draymond Green is not playing tonight (left calf tightness), but he still wanted to be on the floor with Klay for his return.



So Green was there for the opening tip and took a foul so he could check out of the game ❤️ pic.twitter.com/puAzOy3rxe — ESPN (@espn) January 10, 2022

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