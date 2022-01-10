NBA｜K湯臣久休復出感動滿滿　「我永遠不會忘記這一晚」

睽違941日，勇士球星K湯臣終於復出，回歸首仗在主場即獨取17分，助球隊以96：82擊敗騎士。這名31歲的球星賽後直言，久休復出感覺超現實，加上球迷的吶喊助威，並成為畢生難忘的一仗。
K湯臣（Klay Thompson）在2019年總決賽傷出，一別就是兩年半，這名31歲的勇士球星今日（10日）終於再踏賽場，復出代表球隊披甲。久休復出，正選登場，K湯臣上陣20分鐘，攻入17分，表現絕不失禮，其中更有一記精彩的突破入樽，讓在場的球迷看得拍案叫絕。
「浪花兄弟」再度聯手，二人今仗合力轟入45分，而K湯臣當然是焦點所在，當他得分時，全場歡呼聲雷動，不論隊友及球迷彷彿比湯臣更要高興。回歸賽場就得到球迷們的熱烈歡迎，湯臣坦言十分感動，「很高興再次回到球場，繼續做我喜歡的事，尋回我的節奏，感覺超正。我感到十分感恩，球迷們的吶喊助威，感覺超乎現實，這是特別的一晚，並令我畢生難忘。」
K湯臣與史堤芬居里及祖蒙特格連（Draymond Green）合作多年，情同手足，即使格連有傷在身，他亦正選上陣，就是為了見證好兄弟相隔兩年半後復出。球賽開波後，格連一拐一拐走向對手犯規，亮相7秒便離場，在場球迷報以掌聲。K湯臣賽後對兄弟的行徑甚為感動，直言對方早已是贏家，希望早日在賽場並肩作戰。
Draymond Green is not playing tonight (left calf tightness), but he still wanted to be on the floor with Klay for his return.— ESPN (@espn) January 10, 2022
So Green was there for the opening tip and took a foul so he could check out of the game ❤️ pic.twitter.com/puAzOy3rxe