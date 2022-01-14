NBA｜勇士慘被公鹿羞辱　半場落後39分　創隊史近60年最大分差

強強對決總有輸贏，惟過程打得強弱懸殊卻令人十分意外。

就如擁有史提芬居里（Stephen Curry）的勇士今日面對東岸第4的公鹿，前者開賽未幾就打得吃力。公鹿隨後他們不斷擴大領先優勢，最終勇士作客118：99落敗。



這場本該的緊湊的賽事，一開賽便速速「完場」，勇士首節就落後至16分。第2節，勇士沒有振作反之兵敗如山倒，雙方比數拉開至39分結束上半場，這也創造了勇士近60年來的最大分差。易邊後的「垃圾時間」勇士嘗試收窄差距，但無補於事並以99：118一場慘敗收場。

居里29分鐘內11次起手僅4中，正負值「-25」的表現並不合格。（Getty Images）

今場落敗對勇士隊來說無疑是巨大打擊在，賽中現場鏡頭不斷捕捉勇士一眾，他們皆是目定口呆、心有不甘的感覺。

然而勇士今日創造了幾項恥辱紀錄，首先是半場落後39分，為自1962年後的最差表現；第二，此分差亦是球隊本季最大比分落後；公鹿「字母哥」艾迪杜高普和保達斯（Bobby Portis）上半場合轟40分，比勇士全隊得分還多。

公鹿「字母哥」艾迪杜高普和保達斯（Bobby Portis）上半場合轟40分，比勇士全隊得分還多。（Getty Images）

公鹿在艾迪杜高普的30分、12籃板、11助攻的「大三元」下勝出，毋庸置疑。反之勇士居里29分鐘內11次起手僅4中，12分、7籃板、4助攻兼正負值「-25」的表現並不合格。賽後勇士錄30勝11負，續排西岸第2位並距離第1位的太陽1.5勝場的差距。