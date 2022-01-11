NBA｜健康KD的勇士vs經典MJ公牛　誰勝誰負？　居里：一定是我們

勇士王牌史提芬居里（Stephen Curry）近期接受外國傳媒《GQ Sports》訪問，談到到一個球迷也非常在意的話題。
NBA世代之爭，往往結果都是無從稽考，不過愈有空間想像的事愈有討論空間，就如勒邦占士還是米高佐敦較厲害的討論，人人一把口一百種論述。
不過無論現世代拿來比較的是誰，對比的還是米高佐敦或他所帶領的芝加哥公牛。就在一訪問中，勇士主將居里也碰到與米高佐敦有關的比較。記者問到：「擁有健康的杜蘭特（Kevin Durant）下，勇士能否在7場內擊敗1996年的經典公牛？」
居里很快就有答案：「一定可以。」這名MVP了解問題並沒有終極答案，但如若要紙上談兵，他認為勇士7場內就能勝出：「我們永遠不會知道這輪系列賽的結果，但我很喜歡跟大家紙上談兵，很喜歡大家給我們和他們對決的機會；我會說勇士六場拿下賽事！」
這種討論根本沒有答案，大家又有何想法？
▼米高佐敦6件經典戰袍（點擊下圖率先看清👇👇👇）
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