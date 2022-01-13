NBA｜卜克與速龍吉祥物不打不相識　Twitter頭像成圖戰

NBA吉祥物向來都會在場邊「整蠱做怪」，這次就惹到卜克（Devin Booker）相當不滿。除了賽後投訴，更將Twitter頭像變成「被告」：速龍的吉祥物「The Raptor」。
在太陽作客速龍一仗中，卜克射罰球，The Raptor就在籃底等待，待他出手的一刻突然跳起干擾，卜克馬上指住籃下投訴。當時是第四節最後6.5秒，太陽領先2分，因此卜克的罰球事關重大；在卜克向球證投訴後，The Raptor只好單膝跪在場邊看，最後太陽以99：95擊敗速龍。
事後，卜克、基斯保羅（Chris Paul）和克魯達（Jae Crowder）一同接受訪問，卜克說道：「我們已經解決了，我只是不想射罰球時有人干擾我，我們現在很親密。」
其餘兩人都忍不住笑，卜克就將矛頭指向他們：「這兩個人也會做同樣的事，這時候我就會投訴，這就是我。」最後強調與The Raptor已經是好朋友。
圖看事發經過：
顯然卜克贏球，笑到最後，可能是與The Raptor和解的最大原因。不過事情還未結束，卜克今日將自己Twitter的頭像改為The Raptor，雖然不知是否有嘲諷的意味，但一舉引來14萬人「Like」、1.2萬人轉發。不足一小時後，The Raptor接「接招」，也改了自己的Twitter頭像，放上當時在干擾卜克射罰球的自己。
除了「圖戰」，為球迷提供一場「花生」，美媒《Yahoo Sports NBA》將這對歡喜冤家評為體育世仇，認為是現今球迷需要的花邊新聞。
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