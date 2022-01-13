【NBA】遭夏登當面「step back」三分命中　公牛球星用毛巾發洩

NBA東岸大戰，榜首公牛主場迎戰籃網，終以112：138落敗，籃網的總得分也創下本季單場新高，主場球迷必然感覺不好受。

感覺不好受的還有公牛的迪洛桑（DeMar DeRozan），他於第三節遭夏登當面以招牌動作三分命中，氣得返回席上發洩。



籃網本季對東、西岸前4名球隊吞下0勝8負，其中兩度不敵公牛2場。今天雙方第三度碰頭，籃網終於討回顏面，第三節39：19的攻勢更把比數拉開至21分，當中杜蘭特貢獻17分。

杜蘭特三節貢獻17分。（Getty Images）

因此，籃網雙星提早「放工」，整個第四節杜蘭特與和夏登（James Harden）在席上有講有笑，籃網合計138分創下本季單場新高，同時也是公牛本季單場最高失分。

夏登今仗表現出色造出25分、16助攻及7籃板的全面數據。（Getty Images）

杜蘭特全場貢獻27分、9助攻、2籃板，而夏登更造出25分、16助攻及7籃板的全面數據。夏登今仗表現出色，大部分時間與他對位的迪洛桑只能吃力防守。

夏登招牌「step back」三分命中：

第三節夏登持球面對迪洛桑，並使出招牌「step back」三分命中。這入球不但令公牛立即要求暫停，回到席上的迪洛桑更氣得直接把毛巾撕成了兩半。

今仗過後籃網以26勝、14負依舊排在東岸第2，公牛則以27勝12負續列第一，雙方勝差1.5場。