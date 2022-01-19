NBA｜K艾榮作客騎士與球迷鬥嘴被瘋傳　不打疫苗遭咀咒場場輸

K艾榮（Kyrie Irving）日前隨籃網作客舊東家騎士，雖然早年曾為騎士奪得過總冠軍，但倒戈相向時，騎士球迷不賣帳，與艾榮駁火，艾榮也老實不客氣狠狠反擊。



艾榮與騎士球迷鬥嘴的片段在網上廣傳，片中球迷疑似嘲諷若艾榮沒有勒邦占士（Lebron James）便無法贏冠軍，艾榮走向球迷方向，生氣又無奈地反擊道：「幫你們贏了冠軍，竟然還不懂得感恩！」

球迷最後還要「攞尾彩」，道：「只有一個（冠軍）」。

Kyrie Irving to heckling fans: “Got y’all a championship, and you motherf*ckers still ungrateful.”



(via TT/_willswish, h/t @ComplexSports)



pic.twitter.com/RRkDNvZx5F — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 18, 2022

艾榮、勒邦占士和奇雲路夫（Kevin Love）曾被譽為騎士「三巨頭」，並在2016年總決賽擊敗勇士奪冠，成為騎士史上唯一一座總冠軍獎盃。

2016年的騎士「三巨頭」，左起：勒邦占士、艾榮和路夫。（Getty Images）

艾榮本已因不打疫苗只能出戰作客賽事，近日又再因未打疫苗捱轟。由於籃網陣中的聯盟得分王杜蘭特受傷需缺陣4至6星期，外界期望艾榮終可念及球隊狀況而讓步，惟他相當堅決，表示：「這也不會改變我不接種疫苗的立場，既已做了決定，就要堅持下去。」

這令球評家巴克利（Charles Barkley）相當惱怒，道：「我不想再提起這個人了，希望籃網之後場場都輸。」