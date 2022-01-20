NBA｜艾比迪成史上最快50分的男人　隊史25年來最強與艾佛遜齊名

NBA紀錄天天多，周四（20日）76人對上魔術一戰，艾比迪（Joel Embiid）就交出超高效數據，簡直是「快、靚、正」。

27分鐘，達成50分、12籃板的壯舉，是NBA開始24秒進攻時代以來最快的50分，76人最後更以123：110勝出。



艾比迪超高效數據，簡直是「快、靚、正」。（AP）

27分3秒，可以做什麼？艾比迪可以攻入50分，外加12籃板，完全展現得分效率和籃下的統治力。

據紀錄，這是自1954-55年球季，NBA開始採用24秒進攻時間限制後用時最少所得的50分。僅是第一節，艾比迪已10射8中，得20分和5籃板，當時單是他的得分就比對手全隊都多。

27分3秒，可以做什麼？艾比迪可以攻入50分。（AP）

除了驚人的27分鐘50分，今仗艾比迪還附帶不少新紀錄，例如成為費城76人隊史上第二個單節20分以上的球員，也是25年來首人，上一位是一代名將艾佛遜（Allen Iverson）。另外，艾比迪也是25年來，全NBA唯一單節取得「20＋5」 的球員。

上半場取得24分後，他第三節再火力全開，率76人單節全隊攻入47分創隊史新高，艾比迪也再一次單節20＋，同樣是10射8中。當他攻入49分的時候，教練李華士（Doc Rivers）大概想讓艾比迪在主場破個紀錄，再用58秒射入一球罰球，達成50分寫生涯新高。全場23射17中、三分4射1中、罰球17射15中，共得50分，兼刷下12籃板、3封阻、2助攻和1偷波華麗數據。

艾比迪全場23射17中、三分4射1中、罰球17射15中、50分、12籃板、3封阻、2助攻和1偷波。（AP）