【NBA】MVP祖傑開動天眼通　一記超級傳球助金塊奠勝（有片）

是日NBA兩大中鋒齊發神威，先有76人艾迪比僅用了27分鐘就轟入50分，其後金塊祖傑（Nikola Jokic）在對戰快艇全場拿到49分、14籃板及10助攻的超級「大三元」數據。

加時尾段金塊最後攻勢，祖傑交出一「超級助攻」也成為賽事焦點。



今日賽事快艇開局先聲奪人，第二節一段34：18的攻勢，令金塊銳氣受挫。不過從更衣室返回的金塊，第三節隨即回敬34：22，雙方比數因此扳平。

祖傑（Nikola Jokic）在對戰快艇全場拿到49分、14籃板及10助攻的超級「大三元」數據。（美聯社）

最後一分鐘，快艇只能保持2分優勢，然而金塊巴頓接過祖傑傳球上籃扳平，賽事進入加時。其後可謂祖傑表演時間，他先是連拿7分讓球隊緊咬比數，最後2.2秒他在45度角接球後遭快艇二人夾擊。

祖傑在罅隙中看到對角的哥頓無人看管。（影片截圖）

惟此時他與進入「天眼視覺」，在罅隙中看到對角的哥頓無人看管，祖傑一記長傳助攻給哥頓投入致勝三分球。最終金塊以130：128擊敗快艇，祖傑轟入49分包括加時的12分，證明自己依舊是MVP的有力競爭者之一。

祖傑的「天眼視覺」：