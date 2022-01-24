【籃球熱話】奧尼爾斥艾榮拒打疫苗自私　「如果想贏就必須犧牲」

打定唔打？接種疫苗討論接連不斷，惟在NBA裏，此話題主角只剩下K艾榮（Kyrie Irving）一人。

向來口水多的名宿奧尼爾近日公開批評艾榮自私，並表示「如果想贏，就必須犧牲」。



效力紐約市球隊布魯克林籃網的艾榮，拒打疫苗而被紐約市政府禁止出賽，主場未能上陣，令籃網部署大失預算。其後即使隊友杜蘭特膝傷須缺陣至少個半月，艾榮依然立場堅定，向疫苗「say no」。

對於艾榮的決定，外界評價好壞參半，惟NBA名宿奧尼爾卻一面倒怒斥。

奧尼爾怒斥艾榮拒打疫苗為自私。（Getty Images）

奧尼爾認為籃網有爭冠實力，但主力之一的艾榮卻不肯把握機會： 「我很清楚贏得總冠軍的窗口不會時常打開，如果只打客場比賽，你無法保持節奏。」走火爆風格的奧尼爾亦指，不理解籃網管理層何解容許此狀況發生，聲稱若艾榮出現在他的球隊，他必定落手「身教」對方。

艾榮因未接種疫苗，一直被禁參加籃網主場比賽。（Getty Images）

奧尼爾最後強調，希望艾榮明白勝利是包含代價：「以前我們隊友間會爭執、打架、出席對方小孩的生日派對，作客比賽會聚會，我們一起做很多事情，但你無法與一個偶爾才出現的人建立關係；如果想贏，就必須作出犧牲。」

艾榮今季為籃網出戰的6場比賽，場均上陣34.6分鐘，得到22.3分、4.7籃板及5.2助攻，命中率49.6%，得分效率不錯。不過球隊已打完45場比賽，他的出勤率只得13％，仍然無法在主場出戰，一定程度上影響籃網的戰績和表現。目前籃網以29勝16負，暫列東岸第一。