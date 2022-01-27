高比拜仁離世兩周年︱屬於Kobe的數字　 傳奇一生瞬間回放

2022年1月26日，NBA已故名宿高比拜仁（Kobe Bryant）意外逝世兩年。雖然在高比離開的過去兩年，世界不再一樣，但大家依然照樣生活，NBA紀錄依然不斷刷新，但對於球迷來說，高比就像從未離開過。

停在高比離開一刻的，還有關於他的數字。



41

2020年1月26日，高比與二女兒Gianna Bryant乘直升機出發出席比賽，同機還有另外7人都在意外中罹難，高比終年41歲，長眠於加洲某墓園。全球關注這宗意外，球迷紛紛悼念，NBA也透過明星賽紀念高比，將MVP冠以高比之名。

41，是高比精彩人生的數字。

高比和女兒在一次空難中逝世。（Getty Images）

1996

1996年，高比以首輪第13順位加入NBA，當時只是一個不太被看好的後衛，獲黃鋒選中隨即被交易到湖人，一支高比的心儀球隊。同屆新透還有艾佛遜（Allen Iverson）、雷阿倫（Ray Allen）、拿殊（Steve Nash）等人，一共出產3位MVP，11位全明星賽球員，6次得分王，因面獲評為黃金一代。

1996年，是高比傳奇故事開端的數字。

1996的黃金一代。（Getty Images）

1、20

眾所周知，高比是一生只效力一支球隊的「One Club Man」，終生為湖人披甲。1996年開始湖人生涯20年，經歷過夥拍奧尼爾時代和獨自領軍的時期，各自都創下一代紫金王朝。

1和20，是總括高比NBA生涯的數字。

讓比較喜歡8號的高比?（Getty Images）

8號的高比。（Getty Images）

8、24

高比生涯穿過2個號碼分別是8和24，這2個背號代表住兩個高比，一個年少輕狂，充滿激情、衝動的階段，給球迷又愛又恨的情感。當轉為24，高比也隨之而變得更獨當一面，保留年輕是的好勝，卻又多一份老練。

「身穿8號時，我剛進聯盟，我想着向每個人證明自己，我屬於這裏。」

「後來我逐漸成熟，我的心態從統治聯盟變成了幫助隊友成長，帶領球隊達到一定水平。」

8和24，是高比成長、蛻變的數字。

他的曼巴精神總讓人又愛又恨。（Getty Images）

5

生涯中，高比5次奪得過NBA總冠軍，其中3次夥拍奧尼爾（Shaquille O'Neal），另外2次則是高比和湖人重組新陣容，打造出的第二次紫金王朝。

5，是高比生涯成績表的數字。

高比5次奪冠。（Getty Images）

高比和奧尼爾。（Getty Images）

60

高比是NBA中單場攻入60分的紀錄中最年長的球員（37歲234日）。經歷20年的起跌、傷患，在高比人生最後一場NBA賽事中，他貫徹始終華麗退場，全場攻入60分率隊再取得一勝。那天晚上，湖人只做一個戰術叫「球給高比」，「不少教練、隊友都叫我需要多傳球，但今晚這場比賽，所有的隊友都叫我不要傳球，聽到我要傳球都大喊No。」高比賽後說到。

60分，是高比榮休的數字。

「MAMBA OUT」。（Getty Images）

81

說到得分，不得不說81。讓不少球迷又愛又恨的原因，是很多人覺得高比「獨食」，所謂「三夾之內皆空檔」，就是高比死不傳球的決心；但又讓「Haters」留有一絲愛的原因，就是高比無疑是一個會創造奇蹟的人。

2006年1月22日，高比在一場口中「平常的賽事」，當旁人和對手在驚訝的時候，高比沒有沒有展開雙臂在場上飛奔，也沒有捶胸，只是在完賽後手指了一次天空，緩緩的抱起大女兒Natalia和摟住懷着Gianna的妻子走出主場。賽後，仍在說到：「我錯過了很多空位和機會，我本來可以拿到更多分⋯⋯」

81，是最代表高比傳奇的數字。

湖人將高比8和24都高掛。（Getty Images）