NBA｜公鹿頹勢不敵騎士　字母哥邊食炸雞　邊談球隊表現

公鹿近日頻頻成為熱話主角，上周艾倫（Grayson Allen）惡意侵犯卡路素導致對方右手腕骨裂，賽後前者被公牛和球迷持續討伐。

今日就在公鹿99：115不敵騎士一戰賽後，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）卻邊吃炸雞邊解釋落敗原因，畫面迅速成為網絡熱話。



艾迪杜高普因膝蓋痠痛缺席上場賽事，今日回歸雖拿下26分及9籃板，惟公鹿卻未能抵抗騎士長程砲的威力。首節以外，公鹿幾乎整場比賽都在追分，最終作客99：115吞下敗仗。

艾迪杜高普今日回歸雖拿下26分及9籃板，惟公鹿卻未能抵抗騎士長程砲的威力。（美聯社）

賽後「字母哥」攜着一桶炸雞出席了記者會，邊吃炸雞邊談球隊表現。他吃口雞，以幾句話解釋：「我們打得很爛，非常差，對手命中了投籃，他們打得很好，他們表現比我們更出色。」

「字母哥」攜着一桶炸雞出席了記者會，邊吃炸雞邊談球隊表現。（網上圖片）

的確這短短一句而能解釋今日賽果，騎士整場投入了19個三分球，比公鹿足足多10個，賽中一度領先達21分，騎士路夫（Kevin Love）和奧斯文（Cedi Osman）分別造出25分、9籃板及23分。

騎士在今日勝仗後，戰績30勝19負直接飆升到東岸第3，距離榜首的熱火僅有1.5個勝場的差距。今在常規賽剩下33場，騎士如若能保持氣勢，有希望沖擊50勝。