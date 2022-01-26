NBA 75周年｜新秀挑戰賽2隊變4隊　「75大名宿」親身帶隊互撼

撰文：張倩儀
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向來NBA全明星賽的重頭戲、最精彩的都是正賽，適逢NBA誕生75周年，今季全明星周末又有新意思。
新秀挑戰賽靠新玩法嘗試提高可觀性，由2隊變4隊，加入部分G League球員，不過尚有一個最吸引的地方。

周三（26日）NBA公布新秀挑戰賽配合聯盟成立75周年有新玩法，除了以往的第一、二年新秀參賽外，G League球員都可以參與，共有4隊、總數28人出戰。

4隊分別為第一、二年新秀各12名，外加4名G League年輕球員。所有新人由NBA助教團投票選出，而G League球員則由發展聯盟所有主教練共同選出。

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新秀挑戰賽靠新玩法提升可觀性，由2隊變4隊。（Getty Images）

當中最大亮點就在於4支球隊的主教練將會由已入選「NBA 75大球星陣容」的成員擔任，意思是新秀們有機會隨「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、真路比利（Manu Ginobili）、韋迪（Dwyane Wade）、「手套」披頓（Gary Payton）等名宿出戰，但教練人選尚未公布。

首2場賽事以先得「50分」為勝出，決賽將會以上場得分累計，以「75分」為得分目標，最先得到75分為冠軍。雖然未知這樣的教練、球員和賽制會否提高可觀性，至少已充滿新鮮感。

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主教練將會由已入選「NBA 75大球星陣容」的成員擔任。（Getty Images）

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