NBA｜快艇爭氣之作　簡納特9秒轟7分逆轉　成就史上第二強｜有片

缺少尼納特（Kawhi Leonard）的快艇，今季表現大不如前，周三（26日）對上巫師一戰，可算是近來代表作。

全場一度落後35分，卻在最後關頭大逆轉，其中簡納特（Luke Kennard）9秒連拿7分再交出And-1「3+1」，率隊一分險勝。



當大家以為沒有尼納特快艇會一直沉輪下去，這一戰就是快艇爭氣的證明。開段球隊早已大比數被拋開，但下半場上陣，卻有如神助，將半場落後的30分慢慢追回。

這一戰就是快艇爭氣的證明。（AP）

場外的隊友都不敢相信。（AP）

不過，最後10.9秒，快艇依然落後6分，正常場館內的人都覺得已成定局時，快艇顯然沒有放棄，簡納特射入超遠程三分打下強心針，緊接又收獲因巫師5秒違例的球權。

簡納特超遠程三分球。（AP）

落後3分，簡納特再次果斷出手，博到比爾（Bradley Beal）犯規，完成救命的「3+1」，終助球隊神奇逆轉局勢，以116：115險勝。據《ESPN》統計，自1996-97年球季有完整的「Play by play」後，史上第一大差距逆轉的是1996年爵士落後36分最後反勝，第二大已經是今場的快艇，也就是26年來最大的逆轉。