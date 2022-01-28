NBA｜挑釁聯盟中最不好惹的男人　網民調侃惹安東尼不要命｜有片

撩事鬥非都要看對象，周五（28日）NBA一場湖人對76人的賽事場邊，就完美演繹這個道理。

湖人在沒有占士（LeBron James）的情況下以87：105大敗，輸球本來心情就差，其中安東尼（Carmelo Anthony）被場邊球迷嘲諷更是火上加油，最後2名球迷被逐。



今場安東尼戴維斯（Anthony Davis）交出31分、12籃板、4封阻，另一邊則有艾比迪（Joel Embiid）打出26分、9籃板和7助攻的全能表現，湖人被 76人反咬一口，未能取勝。

安東尼（Carmelo Anthony）被場邊球迷嘲諷。（Getty Images）

球迷被趕出場。（網上圖片）

末節，場邊發生小插曲，76人球迷不斷向安東尼大叫：「去底線等吧你」、「繼續射呀」、「Boy（小子）」，安東尼也直接衝過去，然後憤怒地指著場邊的球迷，兩名裁判見狀吹停比賽跑過去，擋在雙方的中間，兩隊球員見狀也跑上前了解，在大家的勸說下安東尼才平息怒火走開，現場出動保安隨即將2名球迷帶走。

You’re down 18 Melo! pic.twitter.com/tiIhSxvI7t — Kyle Scott Laskowski (@KyleScottL) January 28, 2022

因球證和球員們勸說才走開。（網上圖片）

賽後，安東尼直言：「他們說了一些不能接受的話，我平常不介意球迷『Trash Talk』，但今天有點過分。」幸好，在球證和球員們的阻止下，事態沒有變嚴重。

「甜瓜」安東尼自小在龍蛇混雜的貧民窟長大，「黑社會」背景令NBA絕大多數的球員都不敢招惹他。因此不少網民都留言表示惹事也要看對象，「嫌命長？」、「珍惜生命」、「為了球迷的生命安全才提前請離場的」。