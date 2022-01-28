【NBA明星賽】勒邦占士領軍西岸　第9度做「票王」　追平米高佐敦

NBA明星賽名單出爐，湖人球星勒邦占士LeBron James）第9度成為「票王」，並擔任西岸隊長，與由籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）領軍的東岸交手。



明星賽於於美國時間2月20日在騎士的主場舉行，官方今天正式公布2022年兩岸正選陣容，勒邦占士連續5次出任明星賽的隊長，且以9,128,231票第9度成為「票王」，追平米高佐敦並列歷史第一。

東岸正選陣容。

東岸正選陣容：公牛迪洛桑（DeMar DeRozan）、鷹隊崔楊格（Trae Young），配上前場籃網杜蘭特、公鹿艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、76人艾比迪（Joel Embiid）。

西岸正選陣容：勇士史堤芬居里（Stephen Curry）、灰熊莫蘭特（Ja Morant），前場是湖人勒邦占士（LeBron James）、金塊祖傑（Nikola Jokic）、勇士韋堅斯（Andrew Wiggins）。

西岸正選陣容。

勒邦占士在公眾票列第一，在傳媒票和球員票同樣是「票王」，37歲仍舊獲各方面肯定。得知在投票結果勇奪第一後，占士在Twitter隨即寫道：「上帝的計劃。」

值得一提的是，莫蘭特及韋堅斯不僅是生涯首次入選明星賽先發，二人更同樣是明星賽「新丁」。此外， 杜蘭特在上周比賽中左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，目前持續復健中，預計將缺席本季明星賽，如此一來，他將連續兩年因傷錯過明星賽。