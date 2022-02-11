NBA｜重磅交易！　與夏登互換東家　施蒙斯入籃網積極備戰

今季NBA大件事，莫過於今天（11日）的消息。

這次重磅交易，正是籃網與76人達成協議互換當家球星，消失多時的施蒙斯（Ben Simmons）將會轉投籃網，同時夏登（James Harden）將改披76人球衣。



夏登和施蒙斯，今季多次傳出轉隊風聲，總算落實去向。兩人互換東家，籃網一方再送走米爾沙（Paul Millsap）換來施夫居里（Seth Curry）、杜蒙特（Andre Drummond）和2022年、2027年的首輪簽。

籃網獲得比夏登小7歲的施蒙斯。（Getty Images）

休養多時的施蒙斯也在加入籃網後表現積極，據經理人保羅（Rich Paul）的說法，施蒙斯很渴望加入籃網，也會著手備戰復出。《ESPN》記者Ramona Shelburne也在節目中透露，施蒙斯隨時可以上場，心態仍未準備好：「我想他復出之時將會時明星賽之後。」夏登在加盟76人後，將會改用1號重新出發，這也會他生涯首次更改背號。

夏登和施蒙斯，今季多次傳出轉隊風聲，總算落實去向。（Getty Images）

不過這宗交易，籃網獲得比夏登小7歲的施蒙斯，以2.11米身高任後衛，無疑在配合杜蘭特和艾榮更可以的變化，即使在進攻無功，防守都有勞。再加上射手小居里加盟，美媒評估籃網獲利更多，不過對76人來說，又何嘗不是好事？施蒙斯心理因素為由的缺陣，終得到解決方法，另外夏登的加入，更加強球隊內外的牽引力，打法上可有更多變化，內有艾比迪（Joel Embiid）外有場均29.4分、良好外圍得分能力的夏登，也是一大新衝擊。

不過，兩大球星都可以如願離開球隊，到新球隊重新開始，已經是這次交易中的最大贏家。