【NBA】奧尼爾爆料　湖人繼續低迷是策略　「季後賽要避開勇士」

湖人戰績繼續低迷，昨日被鏡頭拍下的「占士、戴維斯喪氣」一幕，亦受外界關注。
就在球迷為湖人唏噓之際，當年有份建立湖人王朝的奧尼爾就爆料，認為球隊的低迷表現，一切都是策略所需。
湖人在常規賽的表現「有目共睹」，26勝30負排名西岸第9名，正處於附加賽的排名區域內。相比起當年的湖人盛世，現今球隊可謂湖人頹勢，惟名宿奧尼爾卻有另一番看法。
奧尼爾爆料，表示據一名權威人士透露，湖人已經開始了季後賽首輪的戰略安排：「湖人對於如今的戰績排名感到滿意，他們寧願季後賽首輪對陣太陽也不希望面對勇士。」
眾所周知，目前太陽隊是西岸第1，且領先第2的勇士3場勝仗，若然湖人在附加賽脫穎而出，很大機會碰上太陽。
為避開勇士這支奪冠熱門而早早在常規賽「走線」？聽起來有點百思不得其解，惟若此屬實，似乎湖人管理層很有信心球隊能在附加賽得勝。
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