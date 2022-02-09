NBA｜籃網倒水式輸TNT轉畫面　東岸第八季後賽告急｜有片

原本今季的NBA奪冠大熱籃網，卻在季中就陷入一蹶不振之境，周三（9日）主場迎戰塞爾特人原定全美直播，但開局的「倒水式」落後，連負責轉播的TNT電視台都「看不過去」⋯⋯



籃網今場對上塞爾特人，為全美直播的重頭戲，誰知道一開局籃網「大倒水」落後2：28，信號故障，轉播畫面也出現了問題，TNT隨即將直播畫面轉到76人對太陽的第四節。有趣的是，在太陽贏球後，TNT也剛好解決信號問題，轉回去籃網那一場賽事。

「倒水式」落後，連TNT都「看不過去」⋯⋯（Getty Images）

信號故障，轉播畫面也出現了問題，TNT隨即將直播畫面轉到76人對太陽的第四節。（直播截圖）

今場籃網誇張地遲入局，拿殊（Steve Nash）見此馬上換上後備，將比數一步步追上來，首節仍以16：35落後。最後籃網無力回天，以91：126慘敗，吞9連敗外更跌到東岸第8，連季後賽都岌岌可危。

籃網外強中乾，隱憂已經爆發。（Getty Images）

杜蘭特（Kevin Durant）受傷、夏登（James Harden）不在狀態、艾榮（Kyrie Irving）只能出戰作客賽事，籃網外強中乾，隱憂已經爆發。

早前紐約州州長Kathy Hochul卻表示室內規定有可能取消，本以為是籃網的好消息，但不久紐約市長Eric Adams就在公開發言中強調不會改變防疫規定：「如果你因為沒有接種疫苗而無法工作，那是你的決定。」也就是籃網的情況暫時未有生機，除非艾榮犧牲小我，成就球隊，不過看來也是很難動搖其決心。