NBA明星賽｜三分賽8人角逐拿芬成焦點　字母三兄弟參加技巧賽

NBA明星賽將於下個周末舉行，繼正賽公布後補人選後，周三（9日）官方也公布入樽賽、三分賽和技巧挑戰賽名單。

三分賽有拿芬（Zach LaVine）挑戰成為史上「雙料冠軍」首人，技巧挑戰賽還有「字母家族」合作，相比之下，較入樽賽星味更濃。



今屆三分賽有8位球員參加，分別是崔楊格（Trae Young）、CJ麥哥林（CJ McCollum）、雲菲特（Fred VanVleet）、拿芬、米爾斯（Patty Mills）、簡納特（Luke Kennard）、巴尼（Desmond Bane）、唐斯（Karl-Anthony Towns）。

拿芬將會挑戰成為史上第一位同時擁有入樽賽和三分賽冠軍的球員。（Getty Images）

8人之中，今季由雲菲特射入最多三分球，共185球；命中率最高為簡納特的42.8%，不過最有看頭的一定是拿芬，將會挑戰成為史上第一位同時擁有入樽賽和三分賽冠軍的球員。

另外，技巧挑戰賽分別由三組角逐，「字母家族」、騎士隊和新秀聯隊共9人參賽，其中焦點必然落在「字母家族」三兄弟聯手。

雖然入樽賽每年都是焦點之一，但今次名單比另外兩項比下去，僅4位球員參加：小將安達臣（Juan Toscano-Anderson）、安東尼（Cole Anthony）、積倫格連（Jalen Green）和奧比托賓（Obi Toppin）。