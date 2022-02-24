【籃球熱話】占士有望2023年父子同場　球探指出Bronny三大弱點

勒邦占士與兒子同場NBA的願望，又向前邁進一步。

近日美國傳媒《Bleacher Report》公布占士大仔Bronny的球探報告，預計他很大機會於2023年的NBA選秀第一輪獲選。



《Bleacher Report》公布的報告中，分析了Bronny的傳球、投射、防守以及NBA前景，整合數據後，判斷出Bronny的NBA選秀模板為灰熊的米爾頓（DeAnthony Melton），公牛的杜辛穆（Ayo Dosunmu）及朗素波爾（Lonzo Ball）。

勒邦占士餘下生涯的願望，為與兒子同場打NBA。（Getty Images）

報告中提及，Bronny擁有串連球隊的能力，而籃球智商很高，加上接球投射效率不錯，因此在選秀最新排名裏，排在前列的第34位。

Bronny防守本能及運動能力亦受盡讚賞，球探估計約他身高持續增長，很大機會朝向得分後衛位置發展。

Bronny在選秀最新排名裏，排在前列的第34位。（網上圖片）

不過球探亦指出這名「星之子」的三大弱點，首先他陣地戰創造得分機會的能力不足，領導力和持球時的表現也令人質疑，最後1.91米的身高亦可圈可點。

占士親自督師（按圖放大）：

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眾所周知，勒邦占士多次明確表態希望生涯完結前能與Bronny一起打球，現在報告估計Broony或在2023年NBA選秀首輪中後段獲選。如若成真，屆時39歲的占士將有機會父子同場。