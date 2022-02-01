籃球熱話︱湖人奪冠名宿寄語勒邦占士　「學習高比拜仁領袖精神」

湖人在本季NBA常規賽至今表現不如預期，早前教練禾高壓力爆煲爆粗鬧記者，今日亦有名宿開腔，建議現役球員出點力打出「高比精神」。



「星光熠熠」的湖人至今在常規賽勝率不足50%，僅以24勝27負、排名西岸第8位，與榜首的太陽有16.5場勝差。此表現叫球迷難以接受，也令一眾冠軍級名宿忍不住開腔「提點」一下。

早前已有在賽場邊觀戰的奧尼爾，於暫停期間指導韋斯保克，示意他打得太急該控制節奏才正確。今日就有當年湖人奪冠功臣之一的奧當（Lamar Odom）於訪問中寄語後輩。

湖人至今在常規賽，勝率不足50%。（Getty Images）

奧當先在訪問中說道，希望隊中有一位如高比拜仁般的領䄂：「我們奪冠的時候，有出色的領袖高比拜仁，他的韌力帶我們過關斬將。我希望占士也有這種韌性，能帶湖人前進。」

奧當（左）先在訪問中說道，希望隊中有一位如高比拜仁般的領䄂。（Getty Images）

占士有否當年高比的領導力，也許眾說紛紜，惟只要他缺陣，湖人攻力必然下降乃為事實。

奧當再道，因一顆「紫金心」他仍相信現今的湖人：「（奪冠）第一選擇仍是湖人。我不知道是否因為湖人讓我感到自豪，或者因為我有一顆湖人的心，但這就是我的選擇。」