籃球熱話｜太空也入樽2獲提名年度爛片　占士候選「最差男主角」

NBA球星勒邦占士（LeBron James）去年隨《太空也入樽2》（Space Jam：A New Legacy）上映，首度成為電影男主角，評價好壞參半，最近更被「金榜」提名。

不過，今次被提名卻是的獎項卻是「年度爛片」和「最差男主角」。



今年的金草莓獎也自然不會放過占士。（YouTube截圖）

模仿奧斯卡金像獎的負面版本頒獎典禮「金草莓獎」（Golden Raspberry Awards），幾乎都是在每年奧斯卡前頒發，以調侃廣受批評的電影作品。

今屆就有NBA巨勒邦占士領銜主演的《太空也入樽2》（Space Jam：A New Legacy）入選，當然會有球迷稱讚為力作，但也有不少人認為是「爛片」，占士的演技也備受批評。

占士也被提名為「最差男主角」。（電影Poster）

同樣被提名的還有《戴安娜：音樂劇》（Netflix版）、《掃黑任務（Karen）》、懸疑驚悚片《窗里的女人》以及動作片《無限》，與《太空也入樽2》一起角逐「年度爛片」。

今年的金草莓獎自然不會放過占士，他因《太空也入樽2》而被提名為「最差男主角」。《太空也入樽2》2021年夏天上映，最終票房僅得1.44億美元，占士及其團隊虧損達1億美元。