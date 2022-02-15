【籃球熱話】10年又過去的「林來瘋」　林書豪FB重溫當時英姿

林書豪去年未能重返NBA後，感覺已與當日成名地背道而馳。

不過就在「林來瘋」出現10年後的今日，林書豪在社交媒體重溫當時的威風。



10年前的今天，效力紐約人的林書豪作客速龍，那時候雙方在最後30秒依然平手，就在這個時候林書豪最後關頭射入葫蘆頂三分，只留給速龍0.5秒時間。

林書豪在社交媒體重溫當時的威風。（Facebook）

那年24歲「林來瘋」炒熱了整個亞洲，回顧當年英姿林書豪在Facebook分享了那時候的片段與雜誌封面。他寫上：「多倫多勝利夜，可能是我最喜歡的一次投籃。多麼值得紀念的夜晚。感謝所有慶祝林來瘋10周年的人！奇蹟真的仍然在發生。」

當年的葫蘆頂三分準絕殺：

林書豪好友周杰倫隨即在微博上載影片，並表示：「你們問我林瘋狂是什麼？一個亞洲人在NBA打球，得到全球目光的焦點。這是一件很屌的事情，身為他的朋友是一件很驕傲的事。」

今年8月就要滿34歲的林書豪，本季回到CBA北京首鋼，惟本季表現起起伏伏，場均14.3分、3.8籃板、5.7助攻，「林來瘋」只能變成往事。