【籃球熱話】林書豪首度北京賀歲　邊食餃子邊等睇春晚

遭內地球迷封為「0來瘋」的林書豪，近期走出陰霾，狀態回勇後心情也變好。適逢新春，首度在北京過年的他在微博上載吃餃子的照片，並祝大家新年快樂。



林書豪今季的CBA生涯先經歷新冠肺炎、腦震盪、盲腸炎一連串的不適，其後更陷入低潮締造單場得0分的難堪紀錄。不過，他在最近幾場比賽狀況明顯回穩，並連續兩場造出20分以上。

林書豪今季曾陷入低潮締造單場得0分的難堪紀錄。（微博）

就在踏入虎年的第一日，他向球迷拜個年。他在微博上載吃餃子的照片並配文說：「第一次在北京過年，給大家拜年了！祝大家虎年大吉，心想事成，萬事如意！瓜子花生準備好了，餃子也下鍋了，就等春晚開始了！這幾天還可以做點什麼？大家有什麼推薦的嗎？」

林書豪在微博上表示首次在北京過年。（微博）

林書豪：瓜子花生準備好了。（微博）

狀態回勇，林書豪心情似乎也變得正面。他至今在CBA常規賽，錄得場均14.3分、3.8籃板、5.7助攻及1.3偷球。