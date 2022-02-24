籃球熱話｜前NBA探花加盟CBA　新秀變邊緣人　赴內地冀尋第二春

明日之星極速殞落例子很多，今次就有奧卡科（Jahlil Okafor）。

這名前探花經歷7年NBA的洗禮，由重點新秀變為邊緣人，近日亦離開美國加盟CBA浙江廣廈。



若談到2015年NBA選秀，大家也能念出狀元唐斯（Karl Anthony Towns）、榜眼迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）,惟說到探花，有誰能想起奧卡科（Jahlil Okafor）這人？

有誰能想起奧卡科（Jahlil Okafor）這人？（Getty Images）

這名昔日探花去年9月被活塞交易至籃網，卻馬上再被球隊釋放。幾經波折，他選擇轉往CBA發展，今日浙江廣廈官方亦正式公布簽約。

26歲的奧卡科成名甚早，高中時期已獲高度評價，2012年就帶領美國取下U17冠軍，自己也拿下MVP獎項。 入讀籃球名門杜克大學（Duke University）跟隨K教練，其內線威力極速提升。2015年獲76人選中，就在艾比迪（Joel Embiid）養傷期間，奧卡科頂上中鋒一職，新秀年交出17.5分及7.0籃板的成績入選新秀一隊，相當對辦。

2015年NBA選秀，奧卡科以探花身份獲76人選中。（Getty Images）

惟其後一年右膝半月板撕裂，賽季提前報銷，展開殞落生涯。接着的浪人生活在籃網、塘鵝及活塞度過。縱然投奔CBA是一種延續生涯的方法，惟NBA探花的身份加上同期的唐斯、迪安捷奴羅素、戴雲卜克、普辛基斯已成球星，不禁為奧卡科感到唏噓。