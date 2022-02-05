女生自強｜棄做球員自鋪籃球路　NBA球員高攀不起的美女主持

NBA球星身邊雖然美女多，但也不見得都是花瓶，就好像Rachel Demita，玩過2K都絕對不陌生。

別看Rachel是一位NBA 2KTV的主持人，其實上場也「真材實料」，是絕對有機會職業賽場，又「打得」又「睇得」的籃球員之一。



今年30歲的Rachel早在2018年就在全明星周末的名人賽中亮相，雖然過程中吃下很多次封阻，但還是準繩地射入17分，讓外界一睹真正實力。其實Rachel是高中籃球校隊主力，直到現時她仍是Wadsworth高中校史得分紀錄保持者，更因實力獲得過NCAA D1大學全額獎學金。

不過，Rachel雖然熱愛籃球，卻沒有順勢走上籃球員的路上，反而拒絕獎學金以普通大學生身份入讀Old Dominion University新聞傳播相關學系，希望向相關行業發展。大學時期，Rachel開始經營自己的美妝YouTube頻道，後來因為在頻道中發布了一些自己打球的影片而吸引到大眾的眼光，終於走向她心目中的「籃球路」。

Rachel不單「睇得」更「打得」。（Getty Images）

別看Rachel是一位NBA 2KTV的主持人，其實上場也「真材實料」。（Getty Images）

這時，遊戲公司2K也相中Rachel，亮麗的外形，加上籃球的底子，無疑有着巨大的潛力。自2014年她就成為了「NBA 2K」新節目的主持，因為內外優越條件的加乘，很快就成為NBA 2K遊戲中的「重點」，吸引到不少男粉絲，Rachel的戀情也隨之備受關注。

Rachel雖然熱愛籃球，卻沒有順勢走上籃球員的路上。（Rachel Demita Instagram）

大多與NBA球員相戀的女生，都會被指高攀，但Rachel的情況不同。（Rachel Demita Instagram）

Rachel曾與前雷霆、現自由球員的安祖羅拔臣（Andre Roberson） 相戀。（Getty Images）

身在NBA的圈子，難免有緋聞，例如就曾傳出杜蘭特（Kevin Durant）為追求Rachel而放棄未婚妻的傳聞。然而大多與NBA球員相戀的女生，都會被指高攀，但Rachel的情況不同，更是一度反轉。Rachel曾與前雷霆、現自由球員的安祖羅拔臣（Andre Roberson） 相戀，羅拔臣無疑成為「公敵」，但經歷3年，終在2021年初，Rachel Instagram留言的一句：「He’s not my bf」公開完結這段情。

今年30歲的Rachel早在2018年就在全明星周末的名人賽中亮相。（Rachel Demita Instagram）

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Rachel外表亮麗，加上陽光女孩的形象健康，除了兼顧主持工作，也受不少品牌歡迎，成為KOL推廣運動相關產品。在Instagram上擁有119.6萬的粉絲，同時活躍於不同社交平台如YouTube、Tiktok、Facebook、Twitter等，大方分享籃球、上山下海和工作日常。雖然Rachel沒有成為球員，不過一點也不可惜，因為她為自己鋪的籃球路更精彩。