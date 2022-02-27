NBA｜迪洛桑公牛主場一波三折　神奇數據被莫蘭特領軍灰熊斷纜

近來憑「不敗中距離」，迪洛桑（DeMar DeRozan）讓球迷嘖嘖稱奇。

可惜今日（27日）公牛在灰熊莫蘭特（Ja Morant）攻入生涯新高46分下，終以110：116被中斷6連勝。除了迪洛桑無法延續5成命中率外加「35＋」的得分之旅，更被趕出主場。



早前公牛球星迪洛桑連續9場比賽做出單場5成以上命中率，並攻下至少35分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續6場紀錄，神奇到讓「三雙之鬼」當錫（Luka Doncic）都在明星賽間忍不住問：「你的中距離有失手過嗎？」

迪洛桑無法延續5成命中率外加「35＋」的得分之旅。（Getty Images）

不過，遇上今季大爆發的莫蘭特又怎會讓其好過？

莫蘭特將公牛主場不當一回事，除了攻入46分，比賽期間360度轉身上籃、大力入樽也是少不得，灰熊首三節一直力壓公牛。

莫蘭特以46分刷新舊紀錄的44分。（Getty Images）

公牛靠迪洛桑在末節發力，3分鐘獨取9分，追至剩下1分差距。他殺入內線被重重包夾，迪洛桑抗議被犯規沒有吹罰，反過來令自己因累積2次技術犯規而被罰離場。

公牛到最後無力回天，只能以110：116敗陣，現時以39勝22負位列東岸第二。另一邊廂，莫蘭特以46分刷新個人得分新高舊紀錄的44分，在場上毫不留力，率隊中止2連敗，現時灰熊以42勝20負位居西岸第三。

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